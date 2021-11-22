TV8 Masterchef Somer Sivrioğlu milyonluk araca çarpıp kaçtı deniyor
MasterChef Türkiye yarışmasının ünlü jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun olaylı gecesi hayranlarını kızdırdı.
İki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Sivrioğlu'ya aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.
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Flaşların patlamasıyla büyük şok yaşayan Sivrioğlu'nın şoförü, 3 milyonluk spor bir araca çarptı.
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Milyonluk araç hasar görmesine rağmen Somer Sivrioğlu, oralı bile olmadı.
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Araç sahibi, Somer Sivrioğlu'nun bindiği aracın plakasını alarak polisi aradı.
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