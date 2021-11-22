TV8 Masterchef Somer Sivrioğlu milyonluk araca çarpıp kaçtı deniyor

İki yıl önce 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu'yla evliliğini noktalayan Somer Sivrioğlu, önceki akşam Bebek'te bir mekan çıkışında görüntülendi. Sivrioğlu'ya aşk yaşadığı iddia edilen Pınar Kızılkaya ve bir arkadaşı daha eşlik etti.