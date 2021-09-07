Tv8 MasterChef Milhan'dan dans şov İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısıyla şefler coştu

Bir önceki hafta şakşukayı yapamadığı için arkadaşlarının kendisini yazabileceğinden bahseden Milhan, şeflerin yönelttiği sorulara cevap verdi. Bu hafta kaptanlık oyununu kazanmak istediğini ifade eden 19 yaşındaki genç yarışmacıya jüri üyesi şeflerden Danilo Zanna övgüler yağdırdı.