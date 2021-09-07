Tv8 MasterChef Milhan'dan dans şov İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısıyla şefler coştu
TV8 MasterChef 2021 son bölümde yarışmacı Milhan'ın İbrahim Tatlıses'in 'Bugün yine bana ağlamak düşer' (Nankör Kedi) şarkısındaki dans şovu hem yarışmacı arkadaşlarını, hem jüri üyeleri ünlü şefleri hem de sosyal medyayı coşturdu.
TV8'in sevilen yarışma programlarından MasterChef 2021'de dün renkli görüntüler yer aldı. İbrahim Tatlıses'in Nankör Kedi şarkısında dans eden yarışmacı Milhan hem şefleri dans ettirdi hemd e yarışmacı arkadaşlarını kahkahalara boğdu.
Bir önceki hafta şakşukayı yapamadığı için arkadaşlarının kendisini yazabileceğinden bahseden Milhan, şeflerin yönelttiği sorulara cevap verdi. Bu hafta kaptanlık oyununu kazanmak istediğini ifade eden 19 yaşındaki genç yarışmacıya jüri üyesi şeflerden Danilo Zanna övgüler yağdırdı.
Zanna, Milhan'a 'henüz 19 yaşında olmasına rağmen elenmekten kurtulup merdivenlerden yukarı çıkmaya hak kazandığında gayet sakin olduğunu, normalde 19 yaşında birisinin o merdivenlerden 'tırnaklarıyla' tırmalaya tırmalaya' çıkacağını söyleyerek iyi işler çıkardığını söyledi.
Konuşma sırası Somer Sivrioğlu'na geldiğinde ise ünlü şef Milhan'ın TikTok'ta bir dans videosu olduğunu söyleyerek stüdyoda da göstermesini istedi.