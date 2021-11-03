TV8 MasterChef Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı olay paylaşım
Mehmet Yalçınkaya dudak dolgusu mu yaptırdı' soruları sosyal medyayı salladı. TV8'deki Masterchef Türkiye'nin son bölümünde dudağının şişliği ile dikkat çeken ünlü şef, sosyal medyadan o söylentilere yanıt verdi.
TV8 MasterChef Türkiye yarışmasının sert tavrıyla bilinen ve yarışmacıların genellikle çekindiği jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın son görüntüsü sosyal medyadaki takipçilerini ve ekran başındaki sıkı MasterChef izleyicilerini oldukça şaşırttı. Mehmet Yalçınkaya'nın son bölümlerde dudağının şiş olduğu dikkat çekerken, bir takipçisi 'Mehmet Şef dudak dolgusu yaptırmış' diye paylaşım yaptı. Estetik yaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'dan yanıt gecikmedi.
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya programdaki çıkışları kadar özel hayatıyla da gündeme geliyor. Mehmet Şef'in son bölümdeki görüntüsü sosyal medyada dikkat çekti.
"Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın lütfen!"
Bir sosyal medya hesabı dudak dolgusu iddiasında bulununca Mehmet Yalçınkaya açıklama geldi. MasterChef jüri üyesi Yalçınkaya açıklamasında "Arkadaşlar alerjim var bir ürüne. Yapmayın lütfen!" ifadelerini kullandı.
MasterChef Türkiye jürisi Mehmet Yalçınkaya, geçtiğimiz gğnlerde ismini kullanarak prim yapmaya çalışanlara da sitem etti.