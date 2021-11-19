TV8 MasterChef kurgu mu eski yarışmacı Tunahan'dan Acun Ilıcalı'yı delirtecek ima

TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi.