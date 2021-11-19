TV8 MasterChef kurgu mu eski yarışmacı Tunahan'dan Acun Ilıcalı'yı delirtecek ima
TV8 MasterChef 2021 kadrosundan elenen yarışmacı Tunahan Ak sosyal medyada yaptığı bir paylaşımda yarışmanın 'kurgu' olduğuna dair imada bulundu.
TV8'de yayınlanan Masterchef Türkiye 2021'in elenen yarışmacılarından Tunahan Ak'tan Acun Ilıcalı'yı kızdıracak hareket... Yarışmanın sempatik tavırlarıyla ve ağlatan hayat hikayesiyle dikkat çeken yarışmacıların Tunahan Ak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yarışmanın 'kurgu' olduğuna dair yapılan bir paylaşımı beğendi.
TV8 ekranlarında yayınlanan, jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın oturduğu Masterchef Türkiye her yönüyle konuşulmaya devam ediyor. MasterChef Türkiye'de yarışmaya veda eden Tunahan Ak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Ak, sosyal medyada programın kurgu olduğunu öne süren bir paylaşımı beğendi.
Yarışmaya veda eden Tunahan Ak, programın kurgu olduğunu öne süren bir hamlede bulundu. İşte o paylaşım...
Tunahan Ak, Masterchef Türkiye'nin kurgu olduğunu, yarışmaya tekrar katılan Görkem Demiral ve Azize Polat'ın bu senaryonun bir parçası olduğunu iddia eden bir tweeti beğenerek gösterdi.