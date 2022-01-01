TV8 MasterChef Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları... Burak Özçivit'e benzeyen kocasının adı ne?
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye'nin iddialı yarışmacılarından Burcu Önal'ın eşiyle dudak dudağa pozları ortaya çıktı. MasterChef Burcu'nun eşi Burak Özçivit'e benzetildi. Ajda Pekkan ile olan tartışma hikayesi de sosyal medyada dikkat çekti.
TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin tarzıyla ve yemekleriyle dikkat çeken yarışmacısı Burcu ile ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. MasterChef Burcu Önal'ın eşiyle çekilmiş samimi pozları ortaya çıktı. Çiftin dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.
Ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın jürisinde yer aldığı MasterChef Türkiye'de yarışan Burcu Önal'ın çok konuşulacak pozları sosyal medyada gündem oldu.
Burcu Önal'ın, eşi İbrahim Önal ile çekilmiş samimi foroğraflarında, çiftin dudak dudağa pozları sosyal medyada çok konuşuldu.
İşte MasterChef Burcu'nun o pozları...