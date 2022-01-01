TV8 MasterChef Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları... Burak Özçivit'e benzeyen kocasının adı ne?

TV8'in sevilen yarışmalarından MasterChef Türkiye'nin tarzıyla ve yemekleriyle dikkat çeken yarışmacısı Burcu ile ilgili çok konuşulacak bir detay ortaya çıktı. MasterChef Burcu Önal'ın eşiyle çekilmiş samimi pozları ortaya çıktı. Çiftin dudak dudağa pozları sosyal medyada gündem oldu.