Tv8 MasterChef 2021'de Danilo Zanna şoku! Aniden gitti... Mehmet Şef açıkladı
TV8 MasterChef 2021 yarışmasının jüri kadrosuyla ilgili sosyal medyada ortaya çıkan söylentilerin ardından, İtalyan şef Danilo Zanna'nın kadrodan ayrıldığı iddiası gündeme geldi. MasterChef jüri üyelerinden usta şef Mehmet Yalçınkaya "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" tartışmalarına yönelik açıklama yaptı.
TV8'in en sevilen ve izlenen yarışmalarından MasterChef 2021'in dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ünlü şef Danilo Zanna'nın yer almaması izleyicileri meraklandırdı ve sosyal medyada tartışmalara yola açtı. "Danilo Şef, MasterChef Türkiye'den ayrıldı mı?" sorusu günün en merak edilen konusu haline geldi. Söylentilerle ilgili jüri üyelerinden Mehmet Yalçınkaya'dan açıklama geldi.
Ekranların sevilen yarışması MasterChef Türkiye 2021 tüm hızıyla sürüyor. MasterChef Türkiye'nin 2 Eylül akşamı yayınlanan 55. bölümünde İtalyan şef Danilo Zanna’nın olmaması izleyiciyi meraklandırırken durumla ilgili Mehmet Şef'ten açıklama geldi. İşte Mehmet Şef'in açıklaması...
Danilo Zanna hayranları ve MasterChef seyircilerinin merakla cevabını beklediği sorulara yarışmanın bir diğer jüri üyesi olan Mehmet Şef yanıt verdi.
Mehmet Şef Danilo Şef'in durumuyla ilgili, ''Danilo Şef çok özel bir durumundan dolayı gitmek zorunda kaldı'' açıklaması yaptı.