TV8 Masterchef 2021 yarışmacıları Dilara Başaran ve Sergen Özen aşk yaşıyor iddiası!

TV8'de ekranlara getirilen MasterChef 2021'in öne çıkan yarışmacılarından Dilara Başaran ve Sergen Özen arasında yarışma esnasında bir aşk doğduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Elenen MasterChef 2021 yarışmacılarından Tunahan Ak'ın, sosyal medyada bir sayfada Sergen-Dilara arasında aşk yaşandığına ilişkin paylaşılan bir gönderiyi beğenmesi bu iddiaları ayyuka çıkardı.