Tv8 krizi hakkında ilk kez konuştu! Cansu Dere topu Acun Ilıcalı'ya attı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Tv8 kanalındaki dizi projesi iptal olan Cansu Dere, "Benimle alakalı hiçbir konu yok" diyerek önemli açıklamalarda bulundu.
Acun Ilıcalı, geçtiğimiz aylarda kanalında yeni bir dizi yayınlayacaklarını duyurmuş ve başrol için Cansu Dere ile anlaştığını söylemişti. Ancak proje için apar topar iptal kararı verilmişti. Cansu Dere, konu hakkında ilk kez konuşarak Fox TV iddialarına da yanıt verdi.
Bebek'te bir güzellik merkezinin çıkışında görüntülenen Cansu Dere, Tv8 konusuna açıklık getirdi. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.
Fox TV projesi yalan: Ayrıca Fox TV'de Engin Altan Düzyatan'ın da rol alacağı yeni bir dizi ile anlaştığı iddia edilen Cansu Dere, "Doğru bir haber diyerek" bu iddiayı da çürüttü.
Snobmagazin'in haberine göre yakın zamanda sevenleri ile buluşabileceğinin sinyallerini veren Cansu Dere “Benim işim ile aşk ilişkim var. Onun için önce projeye ve senaryoya inanmam, güvenmem gerekiyor. Güzel teklifler geliyor, ben de hepsini en iyi şekilde değerlendirip karar vermek istiyorum" dedi.