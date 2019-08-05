Tv8 krizi hakkında ilk kez konuştu! Cansu Dere topu Acun Ilıcalı'ya attı

Bebek'te bir güzellik merkezinin çıkışında görüntülenen Cansu Dere, Tv8 konusuna açıklık getirdi. Dere, konunun kendisiyle alakalı olmadığını belirterek "Bizim işimiz senaryo onun için senaryo ile alakalı bir sıkıntı oldu. Neticesinde proje iptal oldu, ben de diğer senaryo ve projeleri değerlendiriyorum" ifadelerine yer verdi.