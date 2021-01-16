TV8 Kırmızı Oda'yı izleyen hayal kırıklığına uğradı! Burcu Biricik ortalığı salladı

Bir süredir ermişleri görmeyen Boncuk, Hollanda'da tanıştığını söylediği Can ile olan arkadaşlığını anlatmaya başlamıştı. Boncuk, her gün parkta karşılaştığını söylediği Can'la birbirine aşık olduklarını anlamış Doktor Hanım'da onu sakince dinlemişti.