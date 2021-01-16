TV8 Kırmızı Oda'yı izleyen hayal kırıklığına uğradı! Burcu Biricik ortalığı salladı
Kırmızı Oda dizisinde Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk karakteri, izleyenleri gözyaşlarına boğdu. Kırmızı Oda dizisine Boncuk ve Can'ın sahnesi damga vurdu.
Binnur Kaya'nın psikiyatrist rolünde olduğu, TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde birkaç haftadır Burcu Biricik'in hayat verdiği Boncuk'un hikayesi işleniyor. Gerçek hayattan uyarla olan dizi yeni bölümüyle ise dün akşam yayımlandı. Fakat izleyenler hayal kırıklığına uğradı.
Yeni evlendiği Sadık'la birlikte Hollanda'ya giden Boncuk, uzun süre yalnız kaldıktan sonra ve eşinin ilgisiz tavırlarıyla halüsinasyonlar görmeye başlamıştı. Boncuk'un kendi kafasında kurduğu ermişlerle iletişim konuşmasının ardından, eşi onu Türkiye'ye getirmiş ve Doktor Hanım'a başvurmuştu.
Bir süredir ermişleri görmeyen Boncuk, Hollanda'da tanıştığını söylediği Can ile olan arkadaşlığını anlatmaya başlamıştı. Boncuk, her gün parkta karşılaştığını söylediği Can'la birbirine aşık olduklarını anlamış Doktor Hanım'da onu sakince dinlemişti.
Ancak dün akşam ekrana gelen bölümde Can'ın aslında Boncuk'un hayatında olmadığı her şeyin Boncuk'un hayali olduğu gerçeği ortaya çıktı.