TV8 Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten bomba estetik itirafı
Kırmızı Oda dizisinin favori karakteri Boncuk'a hayat veren Burcu Biricik, katıldığı bir YouTube programında estetik itirafında bulundu.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu TV8'de yayımlanan Kırmızı Oda dizisinde son zamanlarda Burcu Biricik rüzgarı esiyor. Dizideki karakterinin hikayesi ve başarılı oyunculuğuyla adından söz ettiren Burcu Biricik, 'İbrahim Selim İle Bu Gece' programına katıldı.
Samimi halleriyle herkesin gönlünde taht kuran Burcu Biricik, programda da samimi açıklamalara imza attı. Güzel oyuncunun estetik itirafı ise en dikkat çeken açıklamalarından biriydi.
"31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" diyen Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum'' ifadesini kullandı.
Pandemi döneminde daha fazla yemeğe başladığını söyleyen Birick, “Yiyelim, içelim, yapacak bir şey yok” şeklinde konuştu.