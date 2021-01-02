TV8 Kırmızı Oda'nın Boncuk'u Burcu Biricik'ten bomba estetik itirafı

"31 yaşımdayım, ama son zamanlarda yaşlandığımı düşünüyorum. Bir yıldır pijamayla ve makyajsız geziyorum, ondandır belki" diyen Biricik, "Küçük botokslarım var, estetiğim yok. Şu sıralar göz kapağıma taktım. Ekranda kendimi görünce, anladım. İyi bir doktor arıyorum'' ifadesini kullandı.