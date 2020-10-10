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TV8 Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen Twitter'a damga vurdu Instagram'da paylaştı

TV8'in favori dizisi Kırmızı Oda'nın Alya'sı Melisa Sözen, Instagram hesabından Binnur Kaya ile çekilen fotoğrafını paylaştı. Twitter'da TT haline geldi.

Cuma akşamları herkesi televizyon ekranlarına kilitleyen Kırmızı Oda dizisi, dün akşam yeni bölümüyle ekranlara geldi. Dizide canlandırdığı Alya rolüyle büyük beğeni toplayan Melisa Sözen anında sosyal medyaya damga vurdu. Sözen, dizinin başrolü Binnur Kaya ile sette çekilen bir fotoğrafını Instagram'dan paylaştı.

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Melisa Sözen, bu paylaşımına "Çok seviyorum doktor hanım" notunu düştü. Ünlü oyuncunun fotoğrafına hayranları beğeni yağdırdı. 

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Melisa Sözen, Kırmızı Oda'nın 9 Ekim Cuma akşamı ekrana gelen 6. bölümündeki başarılı oyunculuğuyla da sosyal medyanın gündeminde yer aldı.

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Kırmızı Oda'da Alya karakteriyle beğeni toplayan ünlü oyuncu hakkında Twitter'da çok sayıda paylaşım yapıldı. Alya ve Melise Sözen başlıkları TT listesinde ilk sıralarda yer aldı. 

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