TV8 Kırmızı Oda'da Athena Gökhan Ozoğuz sürprizi! Bomba rol ile diziye katılıyor
TV8 Kırmızı Oda dizisine sürpriz kan... Renkli kişiliği ile tanınan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz diziye 'Dara' isimle karakter ile katılacak. Daha önce oyunculuk tecrübesi olmayan Özoğuz'un nasıl bir karakter ile diziye dahil olacağı ise şimdiden sosyal medyanın merak konusu...
TV8'in yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir merakla izlenen ve reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer bulan dizisi Kırmızı Oda her hafta başka bir yüzle ekrana gelmeye devam ediyor. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi şimdiye kadar pek çok ünlü oyuncuyu ekranlara taşıdı. Bu kez şaşırtan bir oyuncu tercihi ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'u kadrosuna dahil eden dizi yapımcılarının bu kararı sosyal medyadaki hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.
Renkli kişiliği ve kendine has duruşu ile ciddi bir hayran kitlesi bulunan Gökhan Özoğuz, daha önce yapmadığı oyunculuğa Kırmızı Oda ile giriş yapıyor.
Sosyal medyada Gökhan Özoğuz'un Kırmızı Oda kadrosuna dahil olacağı haberlerinin yayılmasıyla en merak edilen konu Gökhan Özoğuz'un canlandıracağı karakterin detayları oldu...
Medya kulislerinde yayılan haberlere göre Gökhan Özoğuz'un dizide uyku problemi yaşayan bir hastayı canlandıracağı konuşuluyor.