TV8 Kırmızı Oda'da Athena Gökhan Ozoğuz sürprizi! Bomba rol ile diziye katılıyor

TV8'in yayınlandığı ilk günden bu yana büyük bir merakla izlenen ve reyting sıralamasında kendine üst sıralarda yer bulan dizisi Kırmızı Oda her hafta başka bir yüzle ekrana gelmeye devam ediyor. Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserlerinden televizyona uyarlanan Kırmızı Oda dizisi şimdiye kadar pek çok ünlü oyuncuyu ekranlara taşıdı. Bu kez şaşırtan bir oyuncu tercihi ile Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'u kadrosuna dahil eden dizi yapımcılarının bu kararı sosyal medyadaki hayranlarını hem şaşırttı hem de sevindirdi.