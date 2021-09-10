Tv8 Kırmızı Oda yeni bölüm tarihi ne zaman fragmanı yayınlandı

TV8'de yayınlanan Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan fenomen dizi Kırmızı Oda'dan İlayda Alişan ve Ayça Bingöl'lü tanıtım... TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda'nın merakla beklenen yeni sezonundan ilk fragman yayınlandı. Binnur Kaya'nın başrolde oynadığı Kırmızı Oda'nın kadrosuna İlayda Alişan, Ayça Bingöl, Nihal Yalçın ve Başak Daşman da katıldı. Kırmızı Oda'nın yeni sezon yayın tarihi de açıklandı.