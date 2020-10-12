TV8 Kırmızı Oda kadrosuna usta oyuncu katıldı! Binnur Kaya'nın annesini oynayacak
TV8'de ekrana gelen, Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan Kırmızı Oda dizisine usta oyuncu da dahil oldu.
TV8'de 4 Eylül'de ekranlara gelen ilk bölümünün ardından Kırmızı Oda reytingleri alt üst etmişti. Dizi her bölümünün ardından sosyal medyada da gündemi sarsmayı başarıyor.
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Kırmızı Oda psikiyatrist olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun yaşadıklarından ve yaptığı seanslardan uyarlanarak ekranlara geliyor.
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Dizinin son bölümünde Salih Bademci ve Hande Doğandemir diziye veda etmişlerdi. Bu hafta diziye sürpriz bir isim dahil oldu.
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Dizide doktor hanım karakterini canlandıran Binnur Kaya'nın annesi olarak usta bir isim ile imzalar atılıp anlaşıldı.
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