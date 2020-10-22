TV8 Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna bakın kim katıldı sürpriz oyuncu

Yeni bölümde bizi neler bekliyor?

Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde, piyangoyu tutturunca hayatı değişen Salih (Canberk Gültekin) bu kez Doktor Hanım’ın karşısına çok farklı bir halde çıkıyor ve arkadaşı Garip’i (Celil Nalçakan) kliniğe getiriyor.