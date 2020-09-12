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Tv8 Kırmızı Oda dizisinin genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi mest etti

Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu TV8 ekranlarının yeni dizisi Kırmızı Oda'nın genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun, oyunculuğuyla herkesin beğenisini kazandı.

Acun Ilıcalı'nın kanalı TV8'in yeni dizisi Kırmızı Oda, dün akşam 2. bölümüyle seyirciyle buluştu, daha ilk bölümde reytinglerde yukarılarda olan dizi dün akşam da herkesi televizyon ekranlarına kilitledi. 

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Gerçek hayat hikayelerinin anlatıldığı ve başrolünü Binnur Kaya'nın üstlendiği dizide genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, başarısıyla alkış topladı.

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Dizide anne ve babasını kaybettikten sonra kardeşlerine bakmak için yaşam mücadelesi veren Güler'i oynayan 16 yaşındaki oyuncu, performansıyla izleyenleri büyüledi. 

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Oyunculuk karşısında gözyaşlarına boğulan bir çok sosyal medya kullanıcısı övgü dolu yorumlar yaptı. İşte o övgü dolu yorumlardan bazıları:

"Olması gereken programlar bunlar yalandan aşkları anlatan değil yanan hayatları anlatan bir abla düşünün kendi hayatından vazgeçip kardeşleri için her şeye göz yuman."

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