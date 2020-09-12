Tv8 Kırmızı Oda dizisinin genç yıldızı Su Burcu Yazgı Coşkun herkesi mest etti

Oyunculuk karşısında gözyaşlarına boğulan bir çok sosyal medya kullanıcısı övgü dolu yorumlar yaptı. İşte o övgü dolu yorumlardan bazıları:

"Olması gereken programlar bunlar yalandan aşkları anlatan değil yanan hayatları anlatan bir abla düşünün kendi hayatından vazgeçip kardeşleri için her şeye göz yuman."