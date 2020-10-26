TV8 Kırmızı Oda dizisine iki sürpriz transfer! Bakın hangi oyuncular kadroya katıldı
Yeni sezonda TV8'de sezona damga vuran Kırmızı Oda dizisine bu haftaki 9. bölümünde sürpriz iki isim kadroya dahil oluyor.
İlk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı diziye her bölümde yeni isimler konuk oyuncu olarak katılıyor.
Bugüne kadar diziye Hande Doğandemir, Salih Bademci, Evrim Alasya, Melisa Sözen, Hakan Meriçliler, Emre Kınay ve Celil Nalçakan dahil olmuştu. Sevilen diziye 9. bölümde dahil olacak isimler belli oldu.
Cem Karcı'nın yönettiği Banu Kiremitçi Bozkurt'un yazdığı diziye Burcu Kara ile Beyti Engin konuk oyuncu oluyor.
Peki Burcu Kara kimdir?
1 Mart 1980 tarihinde Bursa’da doğmuştur. Ailesinin ilk çocuğu olmasıyla birlikte anne ve babasının öğretmenlik yapmasından dolayı ilkokula 4,5 yaşında başladı ve 9 yaşında ilkokulu bitirdi.