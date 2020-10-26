TV8 Kırmızı Oda dizisine iki sürpriz transfer! Bakın hangi oyuncular kadroya katıldı

İlk bölümü 4 Eylül'de ekrana gelen Kırmızı Oda kısa sürede büyük bir hayran kitlesine kavuştu. Başrollerinde Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral ve Halit Özgür Sarı'nın paylaştığı diziye her bölümde yeni isimler konuk oyuncu olarak katılıyor.