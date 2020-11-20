TV8 Kırmızı Oda dizisine 4 yeni oyuncu katıldı yeni gelen isimler bomba

Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarla olan, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği Kırmızı Oda dizisi, her hafta farklılaşan senaryosuyla izleyicinin göz bebeği olmayı sürdürüyor. Birbirinden ünlü isimleri bir araya getiren dizi Kırmızı Oda'nın yayımlanacak yeni bölümü de 12. yeni bölümüyle yarın akşam ekrana gelecek.