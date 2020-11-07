TV8 Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Binnur Kaya'nın veda mesajı ise duygulandırdı

Kırmızı Oda dizisine konuk oyuncu olarak katılan Celil Nalçakan, 3 bölüm süren Garip'in hikayesinin ardından diziye veda etti. Hikayesiyle izleyenleri etkileyen Garip, son defa Doktor Hanım'ın yanına geldi ve hayatına yeni bir yön verdi.