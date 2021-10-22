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TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

TV8'in reyting rekorları kıran dizisi Kırmızı Oda setinde koronavirüs şoku... Dizinin set ekibinden 14 kişinin Covid 19'a yakalandığı ortaya çıktı.

TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

TV8'in Psikolog Gülsen Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan reyting rekortmeni dizisi Kırmızı Oda dizisinde koronavirüs şoku yaşandı. Başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı TV8'in başarılı dizisi Kırmızı Oda 48. Bölüm öncesinde yaşanan bir gelişme ise herkesi şoka uğrattı. Sevilen dizinin ekibinden 14 kişinin koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Başak Soysal ile Ali Balcının yönettiği dizinin ikinci ekibi koronaya yakalandı. Sette alarm verildi!

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TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

Gerçek hikayelerden uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin setinde tam bir panik havası esti.

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TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, oyuncuların da dahil olduğu 14 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

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TV8 Kırmızı Oda dizisinde korona şoku... Ekip Covid 19'dan kırıldı!

Dizi ekibinde koronavirüse yakalananlarla temaslı olanların da gözetim altında tutularak takip edildiği ifade edilidi. 

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