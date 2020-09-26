TV8 Kırmızı Oda dizisinde iki ayrılık birden! Hande Doğandemir Salih Bademci gitti
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu TV8 dizisi Kırmızı Oda'dan Hande Doğandemir ve Salih Bademci ayrdı. Kırmızı Oda'ya iki yeni isim geldi.
Başlar başlamaz reytinglerde üst sıralara yerleşen Kırmızı Oda dizisi dün yayımlanan 4. bölümüyle yeni ve yeniden izleyiciyi ekranlara kilitledi. Gerçek hikayelerden uyarlama olan dizide oyuncu değişikliğine gidildi.
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Başarılı oyunculuklarıyla diziye damga vuran ünlü oyuncular dün sosyal medya hesaplarından veda paylaşımları yaptı.
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Doğandemir "Canım Salih iyi ki" notuyla rol arkadaşıyla fotoğrafını paylaştı.
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Saliha Bademci de "Oynamaktan büyük mutluluk duyduğum Kırmızı Oda ile bu akşam son kez" dedi.
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