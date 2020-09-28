TV8 Kırmızı Oda dizisi 3 diziyi bitirdi ATV Star TV ve FOX TV dizileri final kararı aldı

Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla bazı yapımlar bomba gibi bir giriş yaptı. Yayımlandığı daha ilk günden izleyiciyi ekranlara kilitleyen yeni diziler sosyal medyayı da salladı. Reyting sıralaması baştan yazıldı. Bu dizilerden ilk TV8 ekranlarının Kırmızı Oda dizisi olurken ikinici ise hemen ardından başlayan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı.