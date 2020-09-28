TV8 Kırmızı Oda dizisi 3 diziyi bitirdi ATV Star TV ve FOX TV dizileri final kararı aldı
TV8 ve TRT 1 ekranlarının yeni dizileri Kırmızı Oda ve Masumlar Apartmanı, 3 dizinin final kararı almasına neden oldu. Yeni sezonda dizi dünyası karıştı.
Televizyon ekranlarında yeni sezonun başlamasıyla bazı yapımlar bomba gibi bir giriş yaptı. Yayımlandığı daha ilk günden izleyiciyi ekranlara kilitleyen yeni diziler sosyal medyayı da salladı. Reyting sıralaması baştan yazıldı. Bu dizilerden ilk TV8 ekranlarının Kırmızı Oda dizisi olurken ikinici ise hemen ardından başlayan TRT 1 dizisi Masumlar Apartmanı.
Binnur Kaya'nın başrolünde olduğu Kırmızı Oda ve Ezgi Mola, Birkan Sokullu, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi isimlerin başrolünde olduğu Masumlar Apartmanı dizileri Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan diziler olunca işler değişti. Gerçek hikayeler, Türk halkının dikkatini çekti.
İstanbullu Gelin'le başlayan serüven Doğduğun Ev Kaderindir dizisiyle devam ederken Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan bu iki yeni yapım 3 dizinin bitmesine neden oldu.
Reyting savaşlarında geri sıralarda kalan dizilerin kanallar fişini çekti ve yeni yapımlara yer vermeyi tercih etti.