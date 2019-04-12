Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak

Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak

Gülse Birsel imzalı Jet Sosyete dizisinin Mayıs ayında Tv8 ekranlarına veda edecek olmasının ardından sevilen dizinin hangi kanalda yayınlanacağı netleşiyor.

Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak - Sayfa 1

Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği, başrollerini Çağlar Çorumlu, Derya Karadaş, Cengiz Bozkurt, Gülse Birsel, Sarp Apak, Bartu Küçükçağlayan, Hasibe Eren ve Ayşenil Şamlıoğlu'nun paylaştığı Jet Sosyete dizisi 39. bölümüyle ekranlara veda edecek.

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Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak - Sayfa 2

2 Mayıs'ta ekrana gelecek olan final bölümüyle veda edecek olan Jet Sosyete için yapımcısından açıklama geldi. 

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Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak - Sayfa 3

Jet Sosyete'nin yapımcısı Necati Akpınar, sevilen dizinin yeni sezonda dijital platformda yer alacağını açıkladı

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Tv8 Jet Sosyete'nin ipini kesti yeni sezonu bakın nerede yayınlanacak - Sayfa 4

 "2 Mayıs'ta ekrana veda edecek. Önümüzdeki yıl dijital platformda olacak ama Netflix'te değil. blutv, puhutv, Digiturk ya da FOXplay'de olabilir.

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