TV8 Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan'ın annelik hayali gerçek oluyor
TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda adlı yarışmada anne olmak istediğini söyleyen Emel Başkan'ın hikayesi hayat buldu. Sevindirici haber Op. Dr. Mehmet Koç’tan geldi.
TV8'deki Doya Doya Moda programında tanınan 30 yaşındaki Emel Başkan, annelik hayalini milyonların önünde dile getirmişti. 2013 yılından beri evli olan ve eşiyle birlikte çocukları olması için çok çabalayan Başkan, 3 kez tüp bebek tedavisi denedi.
Denemelerinden sonuç alamayan Başkan’ın sesine Op.Dr. Mehmet Koç kulak verdi. 4’üncü tüp bebek denemesi için tüp bebek ve kadın doğum doktoru Mehmet Koç‘un ofisine giden Başkan, ilk muayenesini oldu ve tedavi öncesi testlerini yaptırdı.
Çocuk için süre kavramının çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan, ''Anne hayali kuran kadınlar bunu ertelememeli. Sonra bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Ben de ilk başlarda istemedim ama eşim çok istiyordu. Daha sonra da denemelerimiz başarısız oldu. Defalarca doktora gittim, en iyi doktorlarla görüştüm. Çok zorlu bir süreçti'' dedi.
İlk muayenesinin ardından çok mutlu ve duygusal olduğunu söyleyen Başkan, ''Çok mutlu ve duygusalım. İnşallah her şey çok güzel olacak ve bu sefer bir evladım olabilecek diye düşünüyorum. Onunla birlikte çok güzel vakitler geçireceğiz, oyunlar oynayacağız, seveceğiz, eğleneceğiz. Çok fazla hayalim var. Bebek özlemiyle yıllardır yaşıyoruz'' diye konuştu.