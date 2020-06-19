TV8 Doya Doya Moda yarışmacısı Emel Başkan'ın annelik hayali gerçek oluyor

Çocuk için süre kavramının çok yanlış olduğunu ifade eden Başkan, ''Anne hayali kuran kadınlar bunu ertelememeli. Sonra bazı şeyler için geç kalınmış olabiliyor. Ben de ilk başlarda istemedim ama eşim çok istiyordu. Daha sonra da denemelerimiz başarısız oldu. Defalarca doktora gittim, en iyi doktorlarla görüştüm. Çok zorlu bir süreçti'' dedi.