TV8 Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu koluna o ismin fotoğrafını yaptırdı

Kadir Doğulu’nun abisi olan Kemal Doğulu moda programlarında üstlendiği jüri üyeliği göreviyle popülerliğe kavuştu. İşte Benim Stilim’in ardından Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı dövme paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.