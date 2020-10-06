TV8 Doya Doya Moda jüri üyesi Kemal Doğulu koluna o ismin fotoğrafını yaptırdı
TV8 ekranlarında yayımlanan Doya Doya Moda'nın jürisi Kemal Doğulu dövmesiyle şaşırttı. Doğulu, koluna yeğeni Gülce’nin fotoğrafını dövme olarak yaptırdı.
Kadir Doğulu’nun abisi olan Kemal Doğulu moda programlarında üstlendiği jüri üyeliği göreviyle popülerliğe kavuştu. İşte Benim Stilim’in ardından Doya Doya Moda programının jüri koltuğunda oturan Doğulu sosyal medya hesabından yaptığı dövme paylaşımıyla yeniden gündeme geldi.
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Ailesine düşkünlüğüyle tanınan Kemal Doğulu, kardeşi Kadir Doğulu ve oyuncu eşi Neslihan Atagül hakkında sık sık olumlu yorumlar yapıyor.
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Kadir Doğulu’nun dışında Asuman, Deniz ve Mehmet adında 3 kardeşi daha olan fenomen jüri üyesi 2017 yılında kız kerdeşi Asuman’ı evlendirmişti.
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Kardeşinin bütün düğün işleriyle bizzat ilgilenen Kemal Doğulu, 2019 yılında dayı oldu.
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