TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'e bomba transfer! Hakan Muhafız ve Diriliş'te oynamıştı
Hakan: Muhafız ve Diriliş Ertuğrul'un sevilen ismi Doğduğun Ev Kaderindir dizisine katıldı.
TV8'de ilk bölümü 25 Aralık 2019 tarihinde yayımlanan Doğduğun Ev Kaderindir kısa sürede seyircinin beğenisi kazanmayı başardı. Reytinglerde ilk dörtte yerini koruyan diziye gelecek hafta yeni bir isim dahil oluyor.
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Geçtiğimiz aylarda diziye dahil olacağı açıklanan Engin Öztürk'ün hangi karekteri canlandıracağı belli oldu.
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Geçmiş yaşamları birbirine çok benzeyen Barış ve Zeynep kısa zamanda birbirlerini fark ederler.
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Zeynep’in çalıştığı hukuk bürosunun sahibi olan Barış; genç, yakışıklı ve başarılı bir avukattır. Disiplinli, azimli ve adil bir karakteri vardır.
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