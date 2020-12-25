TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'den İbrahim Çelikkol'un ayrılacağı iddiası şoke etti!
Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un başrolde olduğu dizi Doğduğun Ev Kaderindir'de hayranları şoke eden bir iddia ortaya atıldı.
TV8'de yayımlanan Prof Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlanan dizi Doğduğun Ev Kaderindir'den İbrahim Çelikkol'un ayrılacağı iddia edildi. Mehdi karakterine hayat veren yakışıklı oyuncu hakkında yayılan bu haber dizi hayranlarını derinden üzdü.
Sosyal medya İbrahim Çelikkol'un diziden ayrılacağı haberiyle resmen çalkalandı. Hayranları isyan bayraklarını çekti. Çığ gibi büyüyen bu iddianın doğru olup olmadığı herkesin merak konusu oldu.
Demet Özdemir'in canlandırdığı Zeynep karakteri ile Mehdi arasında yaşanan gerilimler ayrılık iddialarını güçlendirdi.
Engin Öztürk'ün hayat verdiği Barış ile Zeynep arasında oluşan aşk tomurcuklarıDoğduğun Ev Kaderindir'deki önemli gelişmelerden biri. Dizide Mehdi'nin Zeynep'e karşı olan tavırları başrol oyuncularının aralarına mesafeler koydu.