TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'deki yayımlanmayan sahneler isyan ettirdi
Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde kesilen sahneler, izleyicinin gözünden kaçmadı. Twitter'da isyanlar arka arkaya geldi.
Tv8'de yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir dizisi yayınlandığı ilk bölümden itibaren çarşamba akşamlarının vazgeçilmez yapımları arasına girmeyi başardı. Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin son bölümünde yaşanan olay izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.
Doğduğun Ev Kaderindir'in son bölümüne ait yayınlanan fragmanda yer alan bazı sahnelerin bölüm sırasında yayınlanmaması büyük olay oldu. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin yayınlanan fragmanında Barış karakterine hayat veren Engin Öztürk'ün havuz kenarında yerde yattığı bir sahne yer alıyordu.
Dizinin yayınlanan yeni bölümünde o sahnelerin yer almadığı ve çıkarıldığı fark edilince dizinin hayranları bu olayı sosyal medyada dile getirdi.
İşte Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden kesilen sahneler için gelen yorumlar...