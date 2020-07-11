TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol kriz çıkardı uzun süre ikna edilemedi
Başrollerini Demet Özdemir ve İbrahim Çekikkol'un paylaştığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin setinde Çelikkol, kriz çıkardı ve uzun bir süre ikna edilemedi.
Doğduğun Ev Kaderindir dizisi, geçtiğimiz hafta sezon finali yapmıştı. Olası bir ikinci dalgaya karşı stok bölümler çeken ekip, yeniden bir araya geldi.
Ancak dizinin başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un ekiple yaşadığı gerginlik nedeniyle önce sete çıkmak istemediği, bugün de çekime gittiği halde karavanda oturup dışarı çıkmadığı iddia edildi. Sabah 09.00'da sete giden ve 14.00'e kadar ekibi bekleten oyuncu işe başlaması için güçlükle ikna edildi.
Öte yandan Çelikkol'un sezon finalindeki havuz sahnesinde de oynamak istemediği ortaya çıktı. İddiaya göre yakışıklı oyuncunun üstsüz görüntü vermek istememesi üzerine "Havuz bize ters" dediği başka bir sahne yazıldı.
Peki, İbrahim Çelikkol kimdir?
İbrahim Çelikkol 14 Şubat 1982 yılında İzmit doğumludur. Oyunculuğa başlamadan önce profesyonel modellik yaptı. Basketbolla ilgilenen Çelikkol ligde oynadı, genç milli oldu. Basketi bıraktıktan sonra oyunculuk konusunda eğitim alan Çelikkol'un Osman Sınav'la tanışması hayatında dönüm noktası oldu.