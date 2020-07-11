TV8 Doğduğun Ev Kaderindir'de İbrahim Çelikkol kriz çıkardı uzun süre ikna edilemedi

Ancak dizinin başrol oyuncularından İbrahim Çelikkol'un ekiple yaşadığı gerginlik nedeniyle önce sete çıkmak istemediği, bugün de çekime gittiği halde karavanda oturup dışarı çıkmadığı iddia edildi. Sabah 09.00'da sete giden ve 14.00'e kadar ekibi bekleten oyuncu işe başlaması için güçlükle ikna edildi.