TV8 Doğduğun Ev Kaderindir müjdesi geldi! Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol açıkladı
TV8 ekranlarının sevilen dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisinden müjdeli haber geldi. Demet Özdemir, setten fotoğraf paylaştı ve çekimlerin başlandığını duyurdu.
TV8'in ilgiyle takip edilen dizisi 'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi korona salgını sürecinde setlere ara vermiş, çekimlerini durdurmuştu. Dizinin başrol oyuncularından Demet Özdemir, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak hasretin bittiğini açıkladı.
"Müjdeyi Instagram'dan duyurdu": Başarılı dizinin başrol oyuncularından ve Zeynep karakterine hayat veren Demet Özdemir, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Geliyoruz" notuyla çekimlere başladıklarını duyurdu.
TV8'de ekrana gelen dizi 11 bölüm yayınlanmıştı. Koronavirüs salgının ardından çekimleri iptal edilen Doğduğun Ev Kaderindir son olarak 18 Mart'ta ekrana gelmişti. Dizinin sezon finali bölümünün Survivor yarışmasının tamamlanmasının ardından ekranlara geleceği söyleniliyor.
İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrolde olduğu yapımda, Fatih Koyunoğlu, Engin Hepileri, Sinan Demireri, Nail Kırmızıgül, Zeynep Kumral, Nurşim Demir gibi isimler yer almaktadır.