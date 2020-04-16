TV8 Doğduğun Ev Kaderindir final kararı! Demet Özdemir İbrahim Çelikkol açıkladı

Güzel oyuncu Demet Özdemir, İbrahim Çelikkola'a, "Sen bizim setimizde çok güzel bir ağabey çok güzel bir oyuncusun. Sen çok çabuk hazırlanıyorsun. Benim gibi değilsin" dedi. Çelikkol da yanıt olarak, "Methi'yi de Zeynep'i de çok özledim.