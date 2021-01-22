TV8 dizisi her şeyi bitirdi! Doğduğun Ev Kaderindir fena çuvalladı
TV 8'in dizilerinden biri olan Doğduğun Ev Kaderindir'in 29. bölüm fragmanı merakla beklenirken dizinin son bölümünde yaşananlar seyirciyi kızdırdı. Zeynep'in Mehdi'nin avukatı olması bir çuval inciri berbat etti pes dedirtti!
TV 8 ekranlarında çarşamba günü yayınlanan dizi Doğduğu Ev Kaderindir 28. bölümü ile ekrana geldi. Reyting listelerinde her hafta kanalın yüzünü güldüren dizi her bölümü ile sosyal medyanın konusu olmayı da başarıyor. Herkes Doğduğu Ev Kaderindir'in 29. bölüm fragmanını beklerken dizide yaşananlar yine seyirciyi kızdırdı.
Psikiyatr Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından yaşanmış, gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı dizide izleyicinin gözünden kaçmayan isyan ettiren bir sahne çok konuşuldu.
Son yayınlanan dizide hapisten çıkmak üzere olan Mehdi kurulan bir kumpasın içine düştü. Birileri tarafından öldürülmek istenen ve sürekli cezaevinde takip edilen Mehdi ve bu kez hücreye atıldı ve yine cezaevinden çıkamadı.
Ailesinin ve Mehdi'nin yakınlarının ısrarına kayıtsız kalamayan Zeynep, Barış'ın tüm ısrarlarına rağmen şikayetini çekti. Fakat cezaevinde yaşananlar seyirciyi şok etti.