TV8 2. Sayfa'da 'lambada kralı' Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay için ağladı Cenaze ve vasiyet itirafı

"Son günlerini güzel yaşadı": "Keşke şeytanın aslında en sevdiği şeydir. Ama bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Çünkü her insanın bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi vardır. Biz tam kalfalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tam ustalık dönemine geçerken de kaybettim. Ama en azından son günlerini güzel yaşadı."