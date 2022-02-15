TV8 2. Sayfa'da 'lambada kralı' Yaşar Alptekin eşi Nilgün Altınyay için ağladı Cenaze ve vasiyet itirafı
TV8 2. Sayfa' canlı yayınına konuk olan Yaşar Alptekin 2020'de vefat eden eski eşi Nilgün Altınyay için ağladı. Yaşar Alptekin cenaze töreninin detaylarını şimdiden belirlediğini söyleyerek vasiyetini itiraf etti.
Bir dönemin ünlü film yıldızlarından olan ve ismi bir zamanların meşhur 'lambada' dansı ile bütünleşen oyuncu Yaşar Alptekin, TV8 ekranlarında yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Yaşar Alptekin, 21 yıl sonra ikinci kez evlendiği ve Aralık 2020'de vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken, canlı yayında gözyaşlarına hakim olamadı. Öte yandan Alptekin, vasiyetini ve cenaze programını hazırladığını söyledi.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan oyuncu ve manken Yaşar Alptekin, bugün '2. Sayfa' programına konuk oldu. Ünlü isim, vefat eden eşi Nilgün Altınyay ile ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı.
Tek bir pişmanlığı var: Geçmişe dair bir pişmanlığı olup olmadığı hakkında konuşan Alptekin, "Hiçbir pişmanlığım yok" dedi. Bunun üzerine Gülşen Yüksel Salt'ın "Allah rahmet eylesin. Nilgün Hanım'la keşke ayrılmasaydık? dediniz mi?" sorusuna yanıt veren oyuncu, şöyle konuştu:
"Son günlerini güzel yaşadı": "Keşke şeytanın aslında en sevdiği şeydir. Ama bizim bunları yaşamamız gerekiyordu. Çünkü her insanın bir çıraklık, kalfalık, ustalık dönemi vardır. Biz tam kalfalık döneminde tekrar bir araya geldik. Tam ustalık dönemine geçerken de kaybettim. Ama en azından son günlerini güzel yaşadı."