TV8 2. Sayfa'da Fısfıs İsmail'den 'dost kazığı' gözyaşları! Üzüntüden hasta olmuş!
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan Fısfıs İsmail rolüyle tanınan Süleyman Yağcı, geçtiğimiz aylarda apar topar kalp ameliyatı olmasına neden olan olayı anlattı. Sempatikliğiyle tanınan Karadenizli oyuncu, gözyaşlarına hakim olamadı.
Yıllar önce reyting rekorları kıran Çocuklar Duymasın dizisinde canlandırdığı Fıs Fıs İsmail rolüyle sevilen ve oradaki ismiyle hafızalara kazınan Süleyman Yağcı, bugün TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına konuk oldu. Geçtiğimiz mayıs ayında kontrol için gittiği hastanede aort damarının tıkalı olduğunu öğrenince apar topar ameliyata alınan ve ciddi bir operasyon geçiren oyuncu, hastalığının nedenini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Yıllarca sağlık sektöründe çalıştığı için düzenli olan kontrollere gittiğini anlatan oyuncu, bir arkadaşından yediği dost kazığından sonra kalp rahatsızlığı geçirdiğini söyledi.
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan oyuncu, şöyle konuştu:
İnsanı tanımak ölümle eş değerdir. Bir arkadaş, bir dost sana Allah'tan sonra bir nefes olur. Bir arkadaş dost vardır ki seni zehirler, hayatını bitirir.