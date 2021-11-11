TV8 2. Sayfa'da Feryal Gülman'dan Kemal Gülman itirafı: Seni bankaya verip bozduralım...

TV8 2. Sayfa canlı yayınına bağlanan cemiyet hayatının önde gelen isimlerinden Feryal Gülman, boşanma aşamasında olduğu eşi Kemal Gülman ile uçakta yaşadığı 'pişti'nin tüm detaylarını anlattı. Evliliği sürecinde yaşadığı pek çok detayı da itiraf eden Feryal Gülman, yaklaşık iki yıldır birlikte olduğu avukat Eda Cideli (30) ile Fransa'ya seyahat eden Kemal Gülman (89) ile Fransa dönüşü aynı uçakta denk gelince, Kemal Gülman'ın kendisini görüntüleyen muhabirlere, "Bu kadın belasını arıyor!" demesinin kendisini çok incittiğini, Kemal Gülman'ın konuşma tarzının geçmişten bu yana bu tarzda olduğunu, bu durumun 18 yaşındaki oğlunu ve kendisini üzdüğünü ifade etti.