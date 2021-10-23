TV8 2. Sayfa'da eski Best Model finalistinden Erkan Özerman ifşası: 'Gel kucağıma otur' deyip...
TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında Erkan Özerman hakkında Best model 2021 yarışmacılarının başlattığı ifşa furyası hız kesmeden devam ediyor. 13 yıl önce Best Model yarışmasında 3. olan Ender Ataç programa çıktı, Özerman'ın kendisine "Gel kucağıma otur" dediğini ileri sürdü.
TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programında, 34. Best Model of Turkey'e katılan bazı erkek yarışmacıların, Erkan Özerman'a masaj yapmaları yönünde mesajlar aldıklarına yönelik iddialar ortaya atmalarının ardından, programda bugün başka bir şoke edici iddia daha ortaya atıldı. Özerman'ın karşılıklı kavga ettiği suncuular Müge ve Gülşen, 'Bu işin peşini bırakmayacağız' diyerek, geçmiş yıllardan finalist olan bir yarışmacıyı ve aynı sene beraber katılan kardeşini programa çıkardılar. 2008 yılında ikizi ile beraber yarışmaya katıldığını ifade eden ve yarışmada 3. olduğunu söyleyen Ender Ataç, Erkan Özerman'ın kendisine de 'ahlaksız teklif'lerle geldiğini öne sürdü.
Erkan Özerman ile ilgili 'Best model' skandalları ve ifşa niteliğindeki iddialar dur durak bilmiyor. Dün yani 21 Ekim Perşembe günü Tv8 ekranlarına çıkarak hakkındaki iddiaları yanıtlayan Erkan Özerman, sunucular Müge ve Gülşen ile çığlık çığlığa kavga etti.
"Kime istersem masaj yaptırırım"
Özerman hakkındaki hiçbir iddiayı kabul etmezken "Kime istersem masaj yaptırırım" diyerek kafaları karıştırdı.
Müge ve Gülşen, Özerman'ın 'yarışmada derece alamayanlar iftira atıyor' demesinin üzerine 2008 yılında yarışmada 3'üncü olan Ender Ataç ve kendisiyle beraber yarışmaya girip derece alamayan ikizi Önder Ataç'ı programa çıkardı.