TV8 2. Sayfa'da Cengiz Kurtoğlu'nun darp ettiği Mustafa Can o geceyi anlattı
TV8 Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınında Cengiz Kurtoğlu'nun 'Orhan Gencebay'a küfür ettiği' iddiasını gerekçe göstererek darp ettiği Mustafa Can, olay gecesini tüm detaylarıyla anlattı. İşte tüm ayrıntılarıyla Cengiz Kurtoğlu'nun gözaltına alınmasına neden olan o darp anı...
TV8 2. Sayfa programına, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun geçtiğimiz gün bir alkollü yemek gecesinde bıçakla yaraladığı ortaya çıkan Mustafa Can konuk oldu ve olaylı geceye dair tüm detayları ilk kez anlattı. Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir restoranda, bir doğum günü kutlaması yemeği olduğu öğrenilen alkollü gecede tartışma yaşadığı iş insanı Mustafa Can isimli şahsa bıçakla saldırdı. Güçlükle sakinleştirilen ünlü sanatçı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İstinye'de yaşanan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Doğum günü kutlaması darp gecesine döndü
Tolga Yüce'nin 22 Kasım Pazartesi akşamı düzenlenen doğum günü partisi olaylı bitti. İstanbul'un ilçesi Sarıyer'e bağlı İstinye’de bulunan bir restoranda saat 23.45 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, iş insanı Mustafa Can arkadaşı
Tolga Yüce'nin Olaylı gecede yaşadıklarını atlatamadığını söyleyen Hasan Can, şunları söyledi: doğum gününü kutlamak için İstinye’de bulunan restorana gitti. Daha sonrasında restoranda bulunan Cengiz Kurtoğlu ile aralarında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı.
Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine Kurtoğlu, iş insanı Mustafa Can’a servis bıçağıyla saldırdı. Olaydan sonra çevredekiler araya girerek duruma müdahale etti.
'Orhan Gencebay'a hakaret' iddiası
Olay yerine gelen ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Cengiz Kurtoğlu gözaltına alınırken yüzünden yaralanan Mustafa Can, ünlü sanatçıdan şikayetçi oldu. Polis merkezine götürülen Cengiz Kurtoğlu’nun ilk ifadesinde, Orhan Gencebay’a ve diğer sanatçılara hakaret ettiği için tartıştığını söylediği iddia edildi.