TV8 2. Sayfa'da Cengiz Kurtoğlu'nun darp ettiği Mustafa Can o geceyi anlattı

TV8 2. Sayfa programına, ünlü sanatçı Cengiz Kurtoğlu'nun geçtiğimiz gün bir alkollü yemek gecesinde bıçakla yaraladığı ortaya çıkan Mustafa Can konuk oldu ve olaylı geceye dair tüm detayları ilk kez anlattı. Cengiz Kurtoğlu, İstanbul Sarıyer'de bir restoranda, bir doğum günü kutlaması yemeği olduğu öğrenilen alkollü gecede tartışma yaşadığı iş insanı Mustafa Can isimli şahsa bıçakla saldırdı. Güçlükle sakinleştirilen ünlü sanatçı polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, İstinye'de yaşanan olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.