TV8 2. Sayfa'da anlattı: Ünlülerin avukatı Aslı Hatemi'ye çamaşır suyu içirdiler!

TV8'e yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katılan ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak üzere gittiği lüks bir mağazada neredeyse canından olmasına neden olan skandalı anlattı. Aslı Hatemi alışveriş yaparken neredeyse ölümden döndü! Su diye içtiği şey yüzünden canından oluyordu!