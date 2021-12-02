TV8 2. Sayfa'da anlattı: Ünlülerin avukatı Aslı Hatemi'ye çamaşır suyu içirdiler!
TV8 2. Sayfa canlı yayınına telefonla bağlanan ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yaptığı bir mağazada su rica ettiğini, kendisine pet şişede getirilen suyu içer içmez acı içinde kalıp hastaneye koştuğunu, şişenin içindeki maddenin çamaşır suyu olduğunun ortaya çıktığını anlattı.
TV8'e yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programına katılan ünlülerin boşanma avukatı Aslı Hatemi, Nişantaşı'nda alışveriş yapmak üzere gittiği lüks bir mağazada neredeyse canından olmasına neden olan skandalı anlattı. Aslı Hatemi alışveriş yaparken neredeyse ölümden döndü! Su diye içtiği şey yüzünden canından oluyordu!
Aslı Hatemi, TV8 canlı yayınına telefonla bağlanarak başına gelen talihsiz olayı anlattı. Hatemi hafta sonu Nişantaşı’nda alışveriş için gittiği mağazada su isteyince çamaşır suyu verdiklerini ve bu sebeple adeta ölümden döndüğünü aktardı.
Hatemi, kendisinin başta çok önemsemediğini ancak doktorların neredeyse ölebilecek kadar ciddi bir durum olduğunu, midesinde hasar kaldığını söylediğini ifade etti.
Mağazadan su isteyen Hatemi, üzerinde etiketi olmayan şişenin içinde getirilen sıvıyı su diye içtiğini söyledi.