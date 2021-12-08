TV8 2. Sayfa canlıda Gülşah Saraçoğlu'ndan hayvanseverleri çıldırtan 'gerçek kürk' savunması

TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının bugünkü konuğu olan ünlü modacı Gülşah saraçoğlu canlı yayında hayvanseverleri çılgına döndüren 'gerçek kürk' savunmasıyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Sunucular Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Salt'ın hayvanların kürkleri uğruna çektikleri eziyet ve zulüme yönelik pek çok video bulunduğunu, bunları izleyip izlemediğine ise 'O konulara hiç girmiyorum, izlemiyorum' diye yanıt veren Saraçoğlu'na, programın diğer konuğu olan eski manken ve oyuncu İpek Tanrıyar ise 'Moskova gibi soğuk yerlerde gerçek kürkten başka bir materyalin insanları ısıtmadığını ve kürk kullanımının soğuktan korunma açısından bir lüks değil doğrudan ihtiyaç olduğunu' savunarak destek vermesi de hayvanseverlerin tepkisini çekti.