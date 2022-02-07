TV8 2. Sayfa canlıda Buse Varol'dan Alişan'a 'kayınvalide' şoku kızları Eliz'in doğum günü krizi
TV8 2. Sayfa canlı yayınında Alişan ve Buse Varol Tektaş'ın kızları Eliz'in 1 yaş doğum günü partisini ayrı ayrı kutlamaları 'Alişan ve Buse Varol boşanıyor mu' iddialarını gündeme getirdi. Buse Varol kayınvalidesiyle ilgili çok konuşulacak bir itirafta bulundu.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programında Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz'in 1. yaş doğum gününde ayrı ayrı kutlama yapmalarına ilişkin çok konuşulacak iddialar gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın evliliğinde karabulutlar gezdiği ileri sürüldü. Buse Varol'un lüks bir otelde kızının doğum gününü kutlaması ve Alişan'ın da kendi ailesi ve vefat eden kardeşinin eşi Merve Tektaş ve yeğenleri ile kutlama yapması, her iki organizasyonda da Alişan ve Buse'nin yan yana olmaması magazin gündemine bomba gibi düştü. 2. Sayfa canlı yayınına bağlananj Buse Varol, Alişan'ın ailesinin acısına saygı duyduğunu, ailesinin evinde yapılan doğum günü organizasyonuna kayınvalidesi tarafından davet edilmediğini itiraf etti.
Alişan ve Buse Varol'un kızları Eliz, haftasonunda lüks bir otelde yapılan doğum günü organizasyonuyla 1 yaşına girdi. Buse Varol kızı için lüks bir otelde parti düzenlerken Alişan da aile arasında bir kutlama yaptı.
İkilinin ayrı ayrı düzenledikleri partilere katılmaması, yaz aylarından bu yana magazin gündeminden düşmeyen boşanma iddialarını güçlendirdi.
Buse Varol'dan 2. Sayfa canlı yayınında kayınvalidesine 'Beni davet etmedi' mesajı: Konuyla ilgili açıklama yapan Alişan, "Erkeklerin katılmadığı bir partiydi o yüzden gitmedim" derken Buse Varol ise "Suzan anne ile bir sorunumuz yok. Beni kimse eve davet etmedi" diyerek, Tv8 canlı yayınında 2. Sayfa'ya gönderdiği mesaj ile kayınvalidesine ince bir sitem gönderdi.