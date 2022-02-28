TV8 2. Sayfa canlıda Arda Kural ve Yıldız Asyalı bombası babalık itirafı olay Arda Kural'ın eski eşi kim
TV8'de 2. Sayfa programına konuk olan Yıldız Asyalı'ya sürpriz olarak ilk aşkı Arda Kural stüdyoya geldi. Arda Kural 23 yaşında evlendiği eski eşi ile evliliğini 'yalan' üstüne kurduğunu söyleyerek 'babalık' itirafıyla canlı yayını salladı!
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'ya geçtiğimiz günlerde konuk olarak, geçirdiği zor günlerin ardından hem psikolojisini hem de dış görüntüsünü toparladığını, eski hallerine geri dönmeye başladığını gösteren ve hayranlarını sevindiren Arda Kural'ın, meşhur olmasını sağlayan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisindeki partneri Yıldız Asyalı ile aşkını unutamadığını, hayatındaki ilk ve tek büyük aşkı olduğunu itiraf etmesinin ardından magazin gündemi günlerce Arda Kural-Yıldız Asyalı'yı konuşuyor. Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, bugünkü 2. Sayfa canlı yayınına konuk oldu ve ardından sürpriz olarak Arda Kural da yayına katıldı. Yıllar sonra bir araya gelerek eteklerindeki taşı döken ikili, nasıl tanıştıklarını, aşklarının neden bittiğini ve özellikle de sonları olan 'aldatma krizi'ni anlattı. Öte yandan programa, Arda Kural'ın 23 yaşında evlendiği eski eşiyle başkasını unutmak ve hava atmak için evlendiğini, söyleyerek çok konuşulacak bir 'babalık' itirafında bulundu. Kural, eşinin kızı Melis'e babalık yapmak için ise ciddi bir yalana karıştığını itiraf etti.
Arda Kural, Yıldız Asyalı'yı çok sevdiğini ancak kendisinin de Asyalı'nın da çok acı çektiğini, bu yüzden bazı duyguların öldüğünü, bundan sonra yeni bir aşk olmayacağını belirtti.
'Eyvah Kızım Büyüdü' setinde başlayan aşklarının çevre ve yapımcılar nedeniyle kopmaya başladığını, zaman içinde de kıskançlık ve gençlik tecrübesizlikleri ile ilişkilerinin ellerinden kayıp gittiğini ifade eden Arda Kural ve Yıldız Asyalı, yeniden bir aşkın başlamasının artık zor olduğunu ifade etti.
Arda bombayı patlattı: Arda Kural, Yıldız Asyalı için 'Bundan sonra ne yaparsa yapsın, birileriyle birlikte de olabilir' dedi.