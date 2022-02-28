TV8 2. Sayfa canlıda Arda Kural ve Yıldız Asyalı bombası babalık itirafı olay Arda Kural'ın eski eşi kim

TV8'de yayınlanan 2. Sayfa'ya geçtiğimiz günlerde konuk olarak, geçirdiği zor günlerin ardından hem psikolojisini hem de dış görüntüsünü toparladığını, eski hallerine geri dönmeye başladığını gösteren ve hayranlarını sevindiren Arda Kural'ın, meşhur olmasını sağlayan 'Eyvah Kızım Büyüdü' dizisindeki partneri Yıldız Asyalı ile aşkını unutamadığını, hayatındaki ilk ve tek büyük aşkı olduğunu itiraf etmesinin ardından magazin gündemi günlerce Arda Kural-Yıldız Asyalı'yı konuşuyor. Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, bugünkü 2. Sayfa canlı yayınına konuk oldu ve ardından sürpriz olarak Arda Kural da yayına katıldı. Yıllar sonra bir araya gelerek eteklerindeki taşı döken ikili, nasıl tanıştıklarını, aşklarının neden bittiğini ve özellikle de sonları olan 'aldatma krizi'ni anlattı. Öte yandan programa, Arda Kural'ın 23 yaşında evlendiği eski eşiyle başkasını unutmak ve hava atmak için evlendiğini, söyleyerek çok konuşulacak bir 'babalık' itirafında bulundu. Kural, eşinin kızı Melis'e babalık yapmak için ise ciddi bir yalana karıştığını itiraf etti.