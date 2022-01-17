TV8 2. Sayfa canlıda Alişan-İzzet Yıldızhan bombası! Kardeşi öldüğünde menajeri arayıp para istemiş!
TV8 2. Sayfa canlı yayında eski dostlar Alişan ve İzzet Yıldızhan ile ilgili şoke eden 'para' iddiası... Ortaya atılan iddiaya göre Yıldızhan, Alişan'ın kardeşini kaybettiği dönemde para için baskı yapmış!
TV8 ekranlarında canlı yayınlanan 2. Sayfa programında, geçtiğimiz aylarda kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü şarkıcı Alişan ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın, iş ile ilgilenemeyecek kadar derin bir yas döneminde olduğu, vefatın ilk günlerinde, önceden belirlenmiş konser ve sahnelerin sözleşmelerini iptal etmek zorunda kaldığı ve aldığı kaporaları iade ettiği, kendisinin yerine çıkacak olan bir şarkıcı dostunun para almadan sahneye çıkmayacağını söylediği iddiası gündeme damgasını vurdu.
Kardeşinin yasını tutarken 'dost kazığı' yemiş
Sunucular Müge ve Gülşen, Alişan'ın haftasonu verdiği röportajda kardeşini kaybettiği günlerde hissettikleri ve yas süreciyle ilgili açıklamalarını masaya yatırdı. Şarkıcının "Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim" ifadelerini vurgulayan sunucular, Alişan'ın kardeşini yeni kaybettiği dönemde yakın bir dostundan kelimenin tam anlamıyla 'kazık' yediğini ileri sürdü.
Kardeşi Selçuk Tektaş'ı kaybetmesinin ardından ilk kez Günaydın'dan Merve Yurtyapan'a konuşan ünlü sanatçı Alişan acı kaybın ardından, kardeşinin gidişini güçlükle kabullendiğini anlattı. Alişan, Selçuk Tektaş'ın tedavi sürecinde ne kadar zorlandığından da bahsetti.
Yas döneminde bir 'dost'unun yaklaşımı Alişan'ı çok üzmüş
Büyük bir acı yaşayan Alişan ve evlatları, yeğenleri için ayakta kalmaya çalışan Alişan'ın, ailece neler yaşadıklarını ve nasıl hayata döndüğünü anlattığı röportajında "Evli olmasaydım, ailem olmasaydı böyle bir kayıpta her şeyi bırakıp gitmiştim" dediği ifadeleri dikkat çekerken, kardeşinin yasını tuttuğu bir dönemde sanat camiasından yakın bir dostunun yaptığını asla unutamayacağını söylemesi dikkat çekti.