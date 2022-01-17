TV8 2. Sayfa canlıda Alişan-İzzet Yıldızhan bombası! Kardeşi öldüğünde menajeri arayıp para istemiş!

TV8 ekranlarında canlı yayınlanan 2. Sayfa programında, geçtiğimiz aylarda kardeşi ve menajeri Selçuk Tektaş'ı kaybeden ünlü şarkıcı Alişan ile ilgili magazin gündemine bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı. Kardeşi Selçuk Tektaş'ı koronavirüs nedeniyle kaybeden Alişan'ın, iş ile ilgilenemeyecek kadar derin bir yas döneminde olduğu, vefatın ilk günlerinde, önceden belirlenmiş konser ve sahnelerin sözleşmelerini iptal etmek zorunda kaldığı ve aldığı kaporaları iade ettiği, kendisinin yerine çıkacak olan bir şarkıcı dostunun para almadan sahneye çıkmayacağını söylediği iddiası gündeme damgasını vurdu.