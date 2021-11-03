TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası
TV8'de yayınlanan Müge Ve Gülşen ile 2. Sayfa canlı yayınına telefon ile bağlanan Seda Sayan, programın konuğu Safiye Soyman'ı canlı yayında adeta rezil etti. Meme küçülttürme operasyonu yaptıran Safiye Soyman'a bu kararı kendisinin aldırdığını söyleyen Seda Sayan, sunucular Müge ve Gülşen'i kahkahalara boğdu.
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına konuk olan ünlü şarkıcı Safiye Soyman, programa canlı telefon bağlantısı yapan yakın dostu Seda Sayan'ın açıklamalarıyla adeta şoke oldu, ne yapacağını bilemedi. Safiye Soyman ile yakın arkadaş olan Seda Sayan, esprili bir dille arkadaşı Safiye Soyman'ın 'özel operasyonlarını' açık açık anlatınca hem stüdyodakiler hem de sunucular Müge Dağıstanlı ile Gülşen Yüksel Salt kahkahalara boğuldu.
Seda Sayan ısrar etti, Safiye Soyman bıçak altına yattı
Soyman, yakın dostu Seda Sayan'ın ısrarlarına dayanamayarak ameliyat masasına yattığını ve estetik operasyon geçirdiğini söyledi.
Bu açıklamaların ardından telefonla canlı yayına bağlanan Seda Sayan, yazın 1 ay boyunca Safiye Soyman ile beraber Miami'de bulundukları sürece, Safiye Soyman'ın gözlerinin hiç görmediğini fark ettiğini, Türkiye'ye döner dönmez de göz operasyonu geçirmesi gerektiğini söylediğini anlattı.
Sayan, Miami'nin çok sıcak olduğunu, o sıcakta da Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.