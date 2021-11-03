TV8 2. Sayfa canlı yayınında Seda Sayan'dan 'Safiye Soyman meme estetiği' bombası

Sayan, Miami'nin çok sıcak olduğunu, o sıcakta da Soyman'ın iç çamaşırı giymek istemediğini, göğüslerinin de çok büyük olduğu için sarkık göründüğünü, adeta 'ağzına gireceğini' söylerken hem kendisi hem de sunucular Müge ve Gülşen kahkahalara boğuldu.