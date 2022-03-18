TV8 2. Sayfa canlı yayından Bayhan'dan Seren Serengil'i çıldırtacak 'estetik' benzetmesi
TV8'de yayınlanan 2. Sayfa canlı yayınına konuk olan şarkıcı Bayhan Gürhan, estetikleri ile korkunç bir görüntüye kavuşan hemşire Tara Jayne'i Seren Serengil'e benzetince sosyal medya 'Eyvah Bayhan, şimdi yandın!' dedi!
TV8'de ekranlara getirilen Müge ve Gülşen ile 2. Sayfa programının bugünkü konuğu yıllar önce Popstar yarışmasında elde ettiği ünle hatırlanan şarkıcı Bayhan oldu. Bayhan, programda estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'in görüntülerinin verilmesi üzerine yaptığı yorumda, "Ben Seren Serengil sandım, ona benzettim" dedi.
Bir döneme damga vuran Popstar yarışması ile şöhreti yakalayan Bayhan Gürhan, bugün 2. Sayfa programında, kendisini 'insan Barbie bebek' olarak tanımlayan Avustralyalı hemşire Tara Jayne McConachy'in haberini görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Bayhan, beş meme büyütme, altı burun estetiği ve sayısız botoks ve dolgu seansları dahil olmak üzere kozmetik prosedürlere 200 bin dolar harcayarak kendini baştan yaratan estetik bağımlısı hemşire hakkında söylediği sözle sosyal medyanın gündemine oturdu!
Estetik operasyonlardan korkunç bir hale bürünen ünlü hemşire için, Bayhan "Ben Seren Serengil sandım, ona benzettim." dedi.