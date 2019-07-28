Tv100'den kovulduğu söylenen Seren Serengil'e bir darbe de Acun Ilıcalı'dan geldi! Ortalık karışacak!

İddialar göre, Seren Serengil'in Tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu ile beraber sunduğu 'Duymadık Demeyin' adlı magazin programındaki işine son verilmişti. Ancak Seren Serengil, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve Ağustos ayı başında tekrar Tv 100’de Cengiz Semercioğlu ile beraber programa devam edeceğini iddia etmişti.