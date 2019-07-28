Tv100'den kovulduğu söylenen Seren Serengil'e bir darbe de Acun Ilıcalı'dan geldi! Ortalık karışacak!
Tv100 Programında Cengiz Semercioğlu ile beraber magazin programı sunan Seren Serengil'in Tv100'den gönderildiği iddiaları dilden dile dolanırken Serengil'e bir darbe de Acun Ilıcalı'dan geldi.
İddialar göre, Seren Serengil'in Tv100 kanalında Cengiz Semercioğlu ile beraber sunduğu 'Duymadık Demeyin' adlı magazin programındaki işine son verilmişti. Ancak Seren Serengil, bu durumu bir türlü kabullenememiş ve Ağustos ayı başında tekrar Tv 100’de Cengiz Semercioğlu ile beraber programa devam edeceğini iddia etmişti.
Fakat Tv100 kanalından gelen bilgiler, Seren Serengil’in doğru söylemediği yönündeydi. Bu sırada, Seren Serengil, Tv 8’deki magazin programını ve Seray Sever’i eleştiren sözler sarf etmeye başlamıştı.
Seren Serengil'in son zamanlarda, Tv 8'deki 'Gel Yazın Konuşalım' magazin programını ve sunucusu Seray Sever'i neden hedef aldığı ortaya çıktı. Meğer, Seren Serengil, Tv8’de işe girebilmek için haber göndermiş ancak işe kabul edilmemiş.
Bu durumu kanıtlar nitelikte bir paylaşım medya patronu Acun Ilıcalı'dan geldi. Normalde bu konularla ilgili pek konuşmayan Acun Ilıcalı, bir Instagram paylaşımıyla Seren Serengil'e nokta atışında bulundu.