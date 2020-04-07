TV100 Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen kitap okudu! Sosyal medya sallandı
Korona virüs salgını sonrası programlarda format değişikliğine gidilirken, dizi setlerinin çoğu durduruldu. Ünlü komedyen Okan Bayülgen, TV100'deki programında değişikliğe giderek, seyircisiz canlı yayın yaptı. Kitap okuyan Bayülgen, sosyal medyaya damga vurdu.
TV100'de 'Uykusuzlar Kulübü' programını yapan komedyen Okan Bayülgen, koronavirüsün hayatı olumsuz etkilediği şu günlerde, yeni bir formatla izleyicisinin karşısına çıktı. Canlı yayınında seyircisiz program yapan Bayülgen'in kitap okuması gündeme oturdu.
Okan Bayülgen, Uykusuzlar Kulübü'nde uyuyamayan izleyicilerine canlı yayında kitap okudu ve sohbet etti. Okan Bayülgen'nin sunduğu Uykusuzlar Kulübü programının yeni formatı seyircilerin beğenisini kazandı.
Bayülgen'in ilk programı sosyal medyada gündem oldu. Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü, hafta için her gün canlı yayında saat 01:00'de TV100 ekranlarında olacak.
Ünlü komedyen, geçtiğimiz haftalarda bir YouTube fenomenine canlı yayında 'gerizekalı' dediği için hakkında savcılığa şikayet edilmiş, ve savcılığın daveti sonrası adliyeye gidip ifade vermişti.