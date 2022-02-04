Tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci koronavirüs haritasını yorumlarken şoke oldu: Ne gördük, ne duyduk...
Tv100'ün güzel spikeri Ela Rümeysa Cebeci Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs haritasını izleyicileri için yorumlarken şoke oldu; 'Böylesini ne gördük, ne duyduk, ne de inandık' diye yorum yaptı.
Son dönemlerde hızla aratan korona vaka sayıları son 3 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Vakaların hastalığı genelde hafif geçirdiğini belirten Bakan Koca, "Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" diye de uyarıyor. Korona vakalarındaki artış, haber kanallarının da bir numaralı gündemi... Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan TV100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci de "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.
Koronavirüs vaka sayıları son 3 günde 100 bin üzerinde seyrederken bunun Omicron varyantı kaynaklı olduğu belirtiliyor. TV100 ekranlarında cesur kıyafetiyle Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan Ela Rümeysa Cebeci, rakamların yüksekliği karşısında şaştı kaldı.
Güzel spiker haritayı "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" şeklinde yorumladı.
Ela Rümeysa Cebeci kimdir: Ela Rümeysa Cebeci, 31 Mayıs 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Aslen İstanbullu olan Cebeci, ikizler burcudur. 2021 tarihi itibariyle 33 yaşında olan güzel sunucu, 172 cm boyunda ve 56 kilodur. Lisans eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde tamamlayan Cebeci, daha sonra yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi ve hükumet alanında yüksek lisans yapmıştır.