Tv100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci koronavirüs haritasını yorumlarken şoke oldu: Ne gördük, ne duyduk...

Son dönemlerde hızla aratan korona vaka sayıları son 3 gündür 100 binin üzerinde seyrediyor. Vakaların hastalığı genelde hafif geçirdiğini belirten Bakan Koca, "Kendimizi korumalıyız ama salgın yerine geleceğe odaklanmalıyız" diye de uyarıyor. Korona vakalarındaki artış, haber kanallarının da bir numaralı gündemi... Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan haritayı yorumlayan TV100 spikeri Ela Rümeysa Cebeci de "Böyle bir rakamı ne duyduk, ne de gördük, ne de inandık" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.