TV ekranlarında nostalji rüzgarı: Hangi kanalda, hangi diziler yayında
Koronavirüs nedeniyle yapım şirketleri dizi çekimlerine ara verdi. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanmaması üzerine, kanallar da çareyi eski dizileri tekrar yayınlamakta buldu. Peki hangi diziler yeniden yayınlanacak?
TRT, hafta içi her gün, saat 08.30'da nostaljik dizi kuşağında 'Ferhunde Hanımlar'ı yayınlıyor.
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Hafta sonları ise art arda nostalji bombardımanı var adeta; Uğurlugiller, Perihan Abla ve Gülşen Abi.
Uğurlugiller - 07.45'te yayınlanıyor.
Perihan Abla - 11.00'da yayınlanıyor.
Gülşen Abi - 13.05'te yayınlanıyor.
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TRT 1 cumartesi gününden itibaren de efsane komedi dizimiz 'Yedi Numara'ya kavuşturuyor bizi.
Cumartesi 14.15'te başlayacak.
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TRT 1 bizi bitirmeye oynuyor anlaşılan. 'Yeditepe İstanbul' da hemen arkasından geliyor.
Cumartesi 16.05'te yayınlanıyor.
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