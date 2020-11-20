TV 8'deki Doğduğun Ev Kaderindir'de şok ayrılık Demet Özdemir ifşa etti

TV 8 ekranlarının en çok izlenen dizilerinde biri olan Doğduğun Ev Kaderin'dir 2. sezonu ile yine fırtınalar estirmeye devam ediyor. Psikiyatrist Gülseren Budayıcıoğlu'nun Camdaki Kız kitabından uyarlanan dizi her hafta reyting listesinde kanalın yüzünü güldürürken sosyal medyanında en çok konuşulanlarından olmayı başarıyor.