BIST 1.127
DOLAR 6,97
EURO 8,27
ALTIN 442,81

Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var

TUZLA'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.

Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü.

16

İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

26

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

36
46