Tuzla'da kurban pazarında bıçaklı kavga: Yaralılar var
TUZLA'da kurban pazarında iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. 3 kişinin yaralandığı kavgaya polis ekipleri müdahale etti.
Tuzla Aydınlı'da kurulan hayvan pazarında et paylaşımı sırasında çıkan tartışma kavgada dönüştü.
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İki aile üyelerinin birbirine girdiği kavgada bıçaklar kullanıldı. Kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.
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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevkedildi. Polis kavgaya müdahale ederek kavga eden tarafları gözaltına aldı. Yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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